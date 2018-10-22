Умер норвежский диверсант, сорвавший нацистскую ядерную программу

В 1943 году Реннеберг, которому на тот момент было 23 года, возглавил операцию «Ганнерсайд». Ее целью являлось уничтожение находившегося в Норвегии завода, который играл ключевую роль в развитии ядерного оружия.

В ходе диверсии большая часть фабрики была уничтожена. За успешную операцию Реннеберг был награжден высшей государственной наградой Норвегии - «Военным крестом с мечом».

Реннеберг родился в норвежском Олесунне. После захвата Норвегии немцами он эвакуировался в Великобританию, где позже прошел военную подготовку.