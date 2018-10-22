Роскосмос: Видеозапись сборки ракет не смогла бы предотвратить аварию

Осуществление видеоконтроля за сборкой ракет-носителей зафиксировало бы ошибку, ставшую причиной аварии «Союз-ФГ», но не помогло бы ее предотвратить, считает исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Об этом он заявил в опубликованном 22 октября интервью «Известиям».

Как ранее сообщало издание РБК, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после аварии указал проводить на этапе сборки ракет-носителей дополнительный контроль и видеосъемку.

«Можно, наверное, все нашпиговать камерами, только зачем? Если ты хочешь документировать выполнение какой-то операции, то можно ввести ее обязательное фотографирование», — отметил Крикалев.

Он провел аналогию с установкой видеорегистратора на автомобиль, что не спасает от аварии, но помогает установить виновников.

При этом Крикалев подчеркнул, что полученный в результате аварии «Союза» опыт следует использовать при подготовке к очередному космическому полету, чтобы минимизировать риск.