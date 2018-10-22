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 КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья

КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья
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4:47   22 Октября 2018
Россия

КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья

КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья

КПРФ поддержала повторное выдвижение Андрея Ищенко на новые выборы губернатора.

Кандидат на своей странице в Facebook написал, что партия в лице президиума ЦК и лично лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова поддержали его на а предстоящих выборах губернатора Приморского края, которые пройдут 16 декабря.

По словам Ищенко, в перерыве встречи, посвященной итогам выбором и молодежной политике, прошел президиум, где все члены ЦК единогласно поддержали его выдвижение. Официально оно состоится на краевой партийной конференции 27 октября.

Избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными.

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Автор: Олег Королев
#кпрф #выборы #приморье

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