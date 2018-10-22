Мы в соц.сетях:
Роскосмос: Видеозапись сборки ракет не смогла бы предотвратить аварию

Роскосмос: Видеозапись сборки ракет не смогла бы предотвратить аварию

 КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья

КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья
ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

 Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам
Генералы КНДР и Южной Кореи встретятся 26 октября на границе

Генералы КНДР и Южной Кореи встретятся 26 октября на границе

 Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре
Роскосмос: Видеозапись сборки ракет не смогла бы предотвратить аварию

Роскосмос: Видеозапись сборки ракет не смогла бы предотвратить аварию

 КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья

КПРФ поддержала выдвижение Ищенко на выборы главы Приморья
ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

 Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам
Генералы КНДР и Южной Кореи встретятся 26 октября на границе

Генералы КНДР и Южной Кореи встретятся 26 октября на границе

 Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре

Маск: Скоростной туннель под Лос-Анджелесом откроется в декабре
4:24   22 Октября 2018
Россия

Под Хабаровском после опрокидывания лодки пропали трое рыбаков

Под Хабаровском после опрокидывания лодки пропали трое рыбаков

После опрокидывания лодки на реке Горин в Хабаровском крае пропали три человека, сообщает региональный главк МЧС.

Лодка перевернулся в районе железнодорожного моста в Солнечном районе. 

По предварительным данным, в ней находились четверо человек. Спастись удалось 25-летнему молодому человеку, судьба мужчин 30 и 43 лет, а также 15-летнего подростка, остается неизвестной.

На место инцидента в ночь на понедельник направилась группа спасателей, которая приступила к поискам. Всего в операции задействованы 14 человек и пять единиц техники, из них шесть человек и три единицы техники от МЧС.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мчс #лодка #хабаровский край #рыбаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...