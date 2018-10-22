Под Хабаровском после опрокидывания лодки пропали трое рыбаков

После опрокидывания лодки на реке Горин в Хабаровском крае пропали три человека, сообщает региональный главк МЧС.

Лодка перевернулся в районе железнодорожного моста в Солнечном районе.

По предварительным данным, в ней находились четверо человек. Спастись удалось 25-летнему молодому человеку, судьба мужчин 30 и 43 лет, а также 15-летнего подростка, остается неизвестной.

На место инцидента в ночь на понедельник направилась группа спасателей, которая приступила к поискам. Всего в операции задействованы 14 человек и пять единиц техники, из них шесть человек и три единицы техники от МЧС.