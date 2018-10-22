Объявившая об отставке губернатор Забайкалья не вышла на работу

Написавшая заявление на отставку губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не вышла на работу после завершения отпуска.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает, что у главы региона за два с половиной года работы накопились дни отпуска, благодаря чему она воспользовалась правом на его продление.

Жданова объявила 11 октября краевому правительству, что покидает должность по собственному желанию. Пока временно исполняющего обязанности губернатора назначено не было. Начиная с 8 октября, когда Жданова ушла в отпуск, ее обязанности исполняет первый вице-премьер Александр Кулаков.

Ранее из-за отпуска Ждановой было перенесено на неделю очередное заседание правительства Забайкальского края. Оно должно состоятся 23 октября, во вторник.