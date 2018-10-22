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4:06   22 Октября 2018
Россия

Объявившая об отставке губернатор Забайкалья не вышла на работу

Объявившая об отставке губернатор Забайкалья не вышла на работу

Написавшая заявление на отставку губернатор Забайкальского края Наталья Жданова не вышла на работу после завершения отпуска.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщает, что у главы региона за два с половиной года работы накопились дни отпуска, благодаря чему она воспользовалась правом на его продление.

Жданова объявила 11 октября краевому правительству, что покидает должность по собственному желанию. Пока временно исполняющего обязанности губернатора назначено не было. Начиная с 8 октября, когда Жданова ушла в отпуск, ее обязанности исполняет первый вице-премьер Александр Кулаков.

Ранее из-за отпуска Ждановой было перенесено на неделю очередное заседание правительства Забайкальского края. Оно должно состоятся 23 октября, во вторник.

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Автор: Олег Королев
#губернатор #забайкальский край #жданова

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