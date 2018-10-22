Опрос показал, как россияне оценивают работу журналистов

Более 40 % граждан РФ положительно оценивают влияние журналистов на жизнь страны, сообщается в докладе «Образ журналиста в массовом сознании россиян», 30 % придерживаются противоположного мнения.

Документ подготовлен исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда «Медиастандарт» при поддержке Комитета гражданских инициатив.

Отмечается, что позитивную оценку дают в основном те, кто лично знаком с журналистами — 51 %.

Ключевыми функциями журналистов люди считают информирование о событиях и их комментирование, роль «трибуны» и «контролера» общественного мнения — второстепенна.

Также исследователи сравнили мнение граждан с позицией профессиональных журналистов согласно проведенному в 2016 году опросу группы ЦИРКОН «Представления журналистов о профессии». В вопросе «Перед кем несет ответственность журналист?» их мнения отличаются. Подавляющая часть журналистов считает себя ответственными перед самими собой в той же степени, что и перед обществом. С точки зрения граждан, журналист несет ответственность только перед обществом.

Лишь 3 % журналистов заявили об ответственности перед субъектами власти, среди граждан — каждый пятый.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 граждан старше 18 лет путем личного интервью по месту жительства респондентов.