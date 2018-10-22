На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов

Автомобиль с нелегальными мигрантами попал в ДТП на севере Греции, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел на дороге между городами Кавала и Салоники после того, как водитель внедорожника не остановился по указанию сотрудников иммиграционной службы, после чего они начали его преследовать. Из-за высокой скорости водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате ДТП 13 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие перевезены в больницу Кавалы, где им оказывается медпощь.

Согласно данным полиции, большинство мигрантов - палестинцы и сомалийцы. Среди них также была одна женщина и ребенок.