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 На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов

На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов
3:40   22 Октября 2018
Весь мир

На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов

На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов

Автомобиль с нелегальными мигрантами попал в ДТП на севере Греции, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел на дороге между городами Кавала и Салоники после того, как водитель внедорожника не остановился по указанию сотрудников иммиграционной службы, после чего они начали его преследовать. Из-за высокой скорости водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и загорелся.

В результате ДТП 13 человек получили травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие перевезены в больницу Кавалы, где им оказывается медпощь.

Согласно данным полиции, большинство мигрантов - палестинцы и сомалийцы. Среди них также была одна женщина и ребенок.

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Автор: Олег Королев
#дтп #мигранты #греция

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