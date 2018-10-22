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 Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам
Вторая встреча глав США и КНДР ориентировочно состоится в начале января

Вторая встреча глав США и КНДР ориентировочно состоится в начале января

 На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов

На севере Греции в дорожной аварии пострадали 13 мигрантов
3:41   22 Октября 2018
Весь мир

Вторая встреча глав США и КНДР ориентировочно состоится в начале января

Вторая встреча глав США и КНДР ориентировочно состоится в начале января

Очередная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, вероятно, состоится в январе 2019 года, передает южнокорейская газета Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник в Вашингтоне.

Уточняется, что администрация Трампа намерена организовать саммит до 10 января 2019 года, где именно он пройдет, пока не уточняется.

Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что встреча Трампа и северокорейского лидера может состояться в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, 7 октября в Пхеньяне госсекретарь США Майк Помпео смог договориться с Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по проблеме денуклеаризации, а также о возможности проведения второго саммита лидеров двух стран.

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Автор: Мария Милкевич
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