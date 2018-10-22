Вторая встреча глав США и КНДР ориентировочно состоится в начале января
Очередная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, вероятно, состоится в январе 2019 года, передает южнокорейская газета Chosun Ilbo, ссылаясь на дипломатический источник в Вашингтоне.
Уточняется, что администрация Трампа намерена организовать саммит до 10 января 2019 года, где именно он пройдет, пока не уточняется.
Ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что встреча Трампа и северокорейского лидера может состояться в ближайшие несколько месяцев.
Напомним, 7 октября в Пхеньяне госсекретарь США Майк Помпео смог договориться с Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по проблеме денуклеаризации, а также о возможности проведения второго саммита лидеров двух стран.