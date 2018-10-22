Тихоокеанский ураган «Уилла» усилился до четвертой категории

Ураган «Уилла» в Тихом океане усилился с третьей до четвертой категории, сообщает El Financiero.

Национальный центр центр США по предупреждению ураганов (NHC) уведомляет, что на данный момент ураган находится в 3700 километров к юго-западу от западного мексиканского муниципалитета Кабо Корриентес.

Ранее сообщалось, что шторм, находясь в 400 километрах к юго-западу от Кабо Корриентес, усилился до урагана.

В четверг сообщалось, что жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 33. Больше всего жертв в штате Флорида — 23.