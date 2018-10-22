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3:15   22 Октября 2018
Весь мир

Тихоокеанский ураган «Уилла» усилился до четвертой категории

Тихоокеанский ураган «Уилла» усилился до четвертой категории

Ураган «Уилла» в Тихом океане усилился с третьей до четвертой категории, сообщает El Financiero.

Национальный центр центр США по предупреждению ураганов (NHC) уведомляет, что на данный момент ураган находится в 3700 километров к юго-западу от западного мексиканского муниципалитета Кабо Корриентес.

Ранее сообщалось, что шторм, находясь в 400 километрах к юго-западу от Кабо Корриентес, усилился до урагана.

В четверг сообщалось, что жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 33. Больше всего жертв в штате Флорида — 23.

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Автор: Олег Королев
#мексика #тихий океан #ураган уилла

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