Тихоокеанский ураган «Уилла» усилился до четвертой категории
Ураган «Уилла» в Тихом океане усилился с третьей до четвертой категории, сообщает El Financiero.
Национальный центр центр США по предупреждению ураганов (NHC) уведомляет, что на данный момент ураган находится в 3700 километров к юго-западу от западного мексиканского муниципалитета Кабо Корриентес.
Ранее сообщалось, что шторм, находясь в 400 километрах к юго-западу от Кабо Корриентес, усилился до урагана.
В четверг сообщалось, что жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 33. Больше всего жертв в штате Флорида — 23.