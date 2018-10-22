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3:16   22 Октября 2018
Весь мир

Трамп: CNN останется не у дел из-за работы Facebook по мониторингу «лживых новостей»

Трамп: CNN останется не у дел из-за работы Facebook по мониторингу «лживых новостей»

Телеканал CNN может остаться не у дел ввиду инициативы Facebook по организации оперативного центра для предотвращения возможного влияния на выборы, заявил в Twitter президент Трамп.

На прошлой неделе Facebook объявила о создании системы по «очищению» от фэйковых новостей. Все эксперты компании соберутся в одном месте для быстрого реагирования на потенциальные проблемы, фиксируемые с помощью технологий Facebook. Более двух десятков человек, включая юристов, специалистов по анализу данных, разработке ПО и исследований уже приступили к работе, им помогает более 20 тысяч сотрудников, занимающихся сферой безопасности.

Специалисты могут в реальном времени мониторить информацию, связанную с выборами, включая сведения о попытках помешать гражданам голосовать и возможном внешнем вмешательстве. Также эксперты следят за новостями в других социальных сетях и СМИ.

Напомним, Трамп постоянно обвиняет либеральные СМИ Штатов в предвзятом отношении к его личности и к политике его администрации. Президент заявлял, что телеканалы CNN, NBC, ABC, а также несколько печатных изданий, например, The New York Times, целенаправленно публикуют о нем недостоверные материалы.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #выборы #трамп #сми #facebook #cnn

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