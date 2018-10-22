Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

В центре Рима затоплены дороги и несколько станций метро, сообщает ANSA.

Дороги столице Италии превратились в реки. Агентство публикует фотографии с людьми, которые забрались на крыши автомобилей для того, чтобы спастись от потопа. Подтопленными также оказались несколько станции метрой, из-за чего подземка оказалась закрыта раньше положенного времени.

Непогода пришла на Аппенинский полуостров несколько дней назад. В воскресенье шторм обрушился на Милан, сильные ливни прошли в Эмилии-Романье. В ближайшие дни ожидается плохая погода в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата.