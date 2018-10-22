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Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

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ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

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 Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

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Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

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2:25   22 Октября 2018
Весь мир

Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

Несколько станций метро в Риме затопило из-за дождя

В центре Рима затоплены дороги и несколько станций метро, сообщает ANSA.

Дороги столице Италии превратились в реки. Агентство публикует фотографии с людьми, которые забрались на крыши автомобилей для того, чтобы спастись от потопа. Подтопленными также оказались несколько станции метрой, из-за чего подземка оказалась закрыта раньше положенного времени.

Непогода пришла на Аппенинский полуостров несколько дней назад. В воскресенье шторм обрушился на Милан, сильные ливни прошли в Эмилии-Романье. В ближайшие дни ожидается плохая погода в южных областях Кампания, Апулия, Базиликата.

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Автор: Олег Королев
#наводнение #рим

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