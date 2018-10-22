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2:21   22 Октября 2018
Россия

Мединский: Российская молодежь знает историю страны по компьютерным играм

Мединский: Российская молодежь знает историю страны по компьютерным играм

Министр культуры РФ Владимир Мединский во время поездки в Сербию рассказал, что в России за 20 лет появилось поколение, неверно понимающее историю своей родины, в том числе историю Второй мировой войны.

Вечером 21 октября на открытии международной Белградской книжной ярмарки министр презентовал книгу своего авторства «Война – Мифы об СССР 1939–1945 годов», впервые опубликованную в 2009 году к 70-летию начала Второй мировой войны.

Он отметил, что работал в правительственной комиссии по истории Второй мировой, много общался с молодежью по всей стране и пришел к выводу, что современная молодежь «либо ничего не знает, или у них голова забита всякой чушью».

Мединский заявил, что школьники и студенты получают знания из голливудских фильмов, статей в интернете и компьютерных игр. Поэтому пришлось написать такую простую книгу с разъяснением популярных в ряде СМИ тезисов, к примеру, утверждения, что англо-американские войска якобы нанесли основной урон гитлеровской Германии и ее союзникам. Между тем достаточно взглянуть на цифры, факты и статистику, чтобы понять обратное.

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сербия #вторая мировая война #мединский #молодежь

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