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1:41   22 Октября 2018
Россия

СМИ: Убийца из Керчи сжег личные вещи перед атакой на колледж

СМИ: Убийца из Керчи сжег личные вещи перед атакой на колледж

Керченский стрелок Владислав Росляков перед нападением на колледж сжег свои вещи и закопал сейф, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, перед преступлением Росляков сжег вещи на полигоне, на котором тренировался в стрельбе. В частности, были уничтожены тетради, фотографии, религиозная литература и носители информации.

В распоряжении телеканала также есть видеозапись, на которой Росляков несет на пустырь сейф. Отмечается, что позже стрелок закопал его.

В прошлую среду в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. В результате происшествия погиб 21 человек. Позже он покончил с собой в библиотеке.

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Автор: Олег Королев
#керчь #колледж #росляков

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