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1:46   22 Октября 2018
Россия

Минобороны рассказало о предотвращении блокировки Киевом счетов военнослужащих ЧФ

Минобороны рассказало о предотвращении блокировки Киевом счетов военнослужащих ЧФ

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила об угрозе блокировки денежных средств на счетах Черноморского флота в период «крымской весны» и о том, как смогли ее предотвратить.

Об этом она рассказала в интервью газете «Красная звезда» накануне 100-летнего юбилея Финансово-экономической службы ВС РФ.

Угроза возникла в конце февраля для средств, открытых в украинских кредитных организациях. Был сразу же проведен мониторинг ситуации, и при поддержке крупных российских банков нашли способ сохранить бюджетные деньги.

Уже в начале марта российским военным в Крыму преждевременно выплатили денежное довольствие, а еще две недели спустя все средства собрали в воинские кассы и направили под усиленной охраной в казну.

Финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Центробанка было организовано максимально быстро, остатки бюджетного финансирования в гривнах конвертировали в рубли.

 

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Автор: Мария Милкевич
#крым #центробанк #черноморский флот #вс рф #крымская весна #шевцова

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