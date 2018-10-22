Минобороны рассказало о предотвращении блокировки Киевом счетов военнослужащих ЧФ

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова сообщила об угрозе блокировки денежных средств на счетах Черноморского флота в период «крымской весны» и о том, как смогли ее предотвратить.

Об этом она рассказала в интервью газете «Красная звезда» накануне 100-летнего юбилея Финансово-экономической службы ВС РФ.

Угроза возникла в конце февраля для средств, открытых в украинских кредитных организациях. Был сразу же проведен мониторинг ситуации, и при поддержке крупных российских банков нашли способ сохранить бюджетные деньги.

Уже в начале марта российским военным в Крыму преждевременно выплатили денежное довольствие, а еще две недели спустя все средства собрали в воинские кассы и направили под усиленной охраной в казну.

Финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Центробанка было организовано максимально быстро, остатки бюджетного финансирования в гривнах конвертировали в рубли.