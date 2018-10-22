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 Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги

Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги
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 Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги

Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги
1:21   22 Октября 2018
Весь мир

Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги

Трамп и Эрдоган обсудили дело журналиста Хашогги

Турецкий президент Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп обсудили ситуацию вокруг гибели с оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщает турецкий телеканал NTV.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии заявил, что к гибели Хашогги привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства страны в Стамбуле. По факту произошедшего задержаны 18 человек.

По информации телеканала, президенты США и Турции согласились с необходимостью внести ясность в в инцидент с журналистом..

Также Эрдоган и Трамп также обсудили освобождение американского пастора Эндрю Брансона из-под стражи в Турции.

В свою очередь агентство Anadolu добавляет, что в ходе телефонного разговора была подчеркнута важность соглашения по сирийскому Идлибу и отмечена важность реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу.

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Автор: Олег Королев
#эрдоган #трамп #хашогги #хашукджи

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