Хашогги умер вследствие удушающего захвата

Журналист газеты Washington Post Джамаль Хашогги умер, когда его взяли в удушающий захват, чтобы он не мог покинуть здание консульства, передает телеканал ABC.

По информации источников телеканала из числа официальных лиц Саудовской Аравии, Хашогги схватили, чтобы помешать ему позвать на помощь. Собирались ли люди, удерживавшие журналиста, убивать его, не уточняется.

Сообщается также, что тело убитого передали неизвестным лицам в Стамбуле, сотрудничавшим с саудовцами. В данный момент следствие пытается установить его местонахождение.