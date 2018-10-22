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1:15   22 Октября 2018
Весь мир

Хашогги умер вследствие удушающего захвата

Хашогги умер вследствие удушающего захвата

Журналист газеты Washington Post Джамаль Хашогги умер, когда его взяли в удушающий захват, чтобы он не мог покинуть здание консульства, передает телеканал ABC.

 

По информации источников телеканала из числа официальных лиц Саудовской Аравии, Хашогги схватили, чтобы помешать ему позвать на помощь. Собирались ли люди, удерживавшие журналиста, убивать его, не уточняется.

Сообщается также, что тело убитого передали неизвестным лицам в Стамбуле, сотрудничавшим с саудовцами. В данный момент следствие пытается установить его местонахождение.

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Автор: Мария Милкевич
#убийство #стамбул #саудовская аравия #хашогги

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