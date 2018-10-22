ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

Истребители германских ВВС совершат ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщает пресс-служба эстонских Сил обороны.

Полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были остановлены до сентября после того, как в августе истребитель ВВС Испании случайно запустил ракету «воздух-воздух». Ракету до сих пор не нашли.

Подчеркивается, что на протяжении рабочей недели ВВС Германии Eurofighter, которые дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Маневры пройдут на высоте не менее 152 метров и в основном вдали от населенных пунктов.