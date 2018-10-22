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0:57   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

ВВС Германии проведут в Эстонии тренировочные полеты на низких высотах

Истребители германских ВВС совершат ежедневные тренировочные полеты над территорией Эстонии на низких высотах, сообщает пресс-служба эстонских Сил обороны.

Полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были остановлены до сентября после того, как в августе истребитель ВВС Испании случайно запустил ракету «воздух-воздух». Ракету до сих пор не нашли.

Подчеркивается, что на протяжении рабочей недели ВВС Германии Eurofighter, которые дислоцированы на авиабазе Эмари под Таллином, будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Маневры пройдут на высоте не менее 152 метров и в основном вдали от населенных пунктов.

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Автор: Олег Королев
#полеты #ввс германии

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