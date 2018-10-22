В немецком бундестаге призвали пересмотреть отношения Берлина с Эр-Риядом

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес призвала Берлин пересмотреть отношения с Эр-Риядом в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Политик в интервью Zeit.заявила, что после инцидента с убийством Хашогги ФРГ «в принципе» должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Она отметила, что после произошедшего должны быть ощутимые последствия для Эр-Рияда.

В частности она указала, что санкции должны коснутся экспорта германских вооружений в ближневосточную страну.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что экспорт вооружений в Саудовскую Аравию сейчас невозможен после убийства журналиста Хашогги.