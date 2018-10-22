Американский президент Дональд Трамп заявил 21 октября в Twitter, что караваны мигрантов, направляющихся в США, — позор для Демократической партии.

Также он потребовал своих политических противников немедленно изменить иммиграционное законодательство, которые, по его мнению, препятствует его иммиграционной реформе.

«Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им», — отметил Трамп.

Напомним, поток мигрантов в сторону США увеличился до пяти тысяч человек по информации телеканала Fox News. Сообщается, что Мексика не смогла остановить его движение.