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0:23   22 Октября 2018
Весь мир

Трамп: Караваны мигрантов — позор для американских демократов

Трамп: Караваны мигрантов — позор для американских демократов

Американский президент Дональд Трамп заявил 21 октября в Twitter, что караваны мигрантов, направляющихся в США, — позор для Демократической партии.

Также он потребовал своих политических противников немедленно изменить иммиграционное законодательство, которые, по его мнению, препятствует его иммиграционной реформе.

«Люди сначала должны обратиться за предоставлением убежища в Мексике, и если они этого не сделают, то США откажут им», — отметил Трамп.

Напомним, поток мигрантов в сторону США увеличился до пяти тысяч человек по информации телеканала Fox News. Сообщается, что Мексика не смогла остановить его движение.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #мексика #демократы #караваны мигрантов

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