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0:27   22 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

Посол РФ прокомментировал соглашение с Минском по нефтепродуктам

Договоренности России и Белоруссии о поставках нефтепродуктов соответствуют интересам экономик обеих стран, заявил посол РФ в Минске Михаил Бабич 

Накануне глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Минск договорились о запрете на поставки темных нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива.. Запрет не касается нефтепродуктов, которые не производятся в Белоруссии, — лакокрасочных изделий и химической продукции.

Как сообщает РИА «Новости», Бабич в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что президенты поставили задачи своим подчиненным о том, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств.

Он подчеркнул, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению.Бабич отметил, что объем поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей экономики Белоруссии.

Российский дипломат заявил, что в части поставок нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимической отрасли РФ обязалась дополнительно завозить тот объем, который белорусская сторона предложила в этих индикативных балансах. 

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Автор: Олег Королев
#россия #белоруссия #нефтепродукты

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