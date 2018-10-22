Пушков: США хотят повторения Карибского кризиса

США влекут мир к очередному Карибскому кризису, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков журналисту ТАСС на Белградской книжной ярмарке 21 октября.

Сенатор отметил, что выход Штатов из ПРО, планы по выходу из ДРСМД и вероятное завершение договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений вернут мир к точке отсчета, за которой последовал Карибский кризис.