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0:09   22 Октября 2018
Весь мир

Пушков: США хотят повторения Карибского кризиса

Пушков: США хотят повторения Карибского кризиса

США влекут мир к очередному Карибскому кризису, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков журналисту ТАСС на Белградской книжной ярмарке 21 октября.

Сенатор отметил, что выход Штатов из ПРО, планы по выходу из ДРСМД и вероятное завершение договора о мерах по сокращению стратегических наступательных вооружений вернут мир к точке отсчета, за которой последовал Карибский кризис.

«Первый раз нам всем повезло — обмен ядерными ударами не состоялся; что будет во второй раз — одному Богу известно», — мрачно высказался Пушков.

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Автор: Мария Милкевич
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