Посол РФ в Минске: Нападение на Белоруссию равносильно нападению на Россию
Москва расценит любое военное вмешательство в дела Белоруссии как нападение на Россию, сообщил посол РФ в Минске Михаил Бабич в эфире телеканала «Беларусь 1».
Ранее Дональд Трамп заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой, что Штаты рассматривают идею размещения в Польше постоянной американской базы, за которую Варшава готова платить «миллиарды долларов».
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию словами, что создание постоянной военной базы США в Польше противоречит укреплению стабильности в Восточной Европе, Минск следит за ситуацией и примет ее во внимание в случае осуществления этих планов.
Посол РФ добавил, что планы США — «фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». При этом он заверил, что Белоруссия в этом плане «абсолютно защищена» и «может быть абсолютно спокойна».
«Мы — Союзное государство, у нас союзнические отношения, здесь единая военная политика, которая гарантирует абсолютную безопасность для наших граждан», — подчеркнул российский дипломат.