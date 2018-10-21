Посол РФ в Минске: Нападение на Белоруссию равносильно нападению на Россию

Москва расценит любое военное вмешательство в дела Белоруссии как нападение на Россию, сообщил посол РФ в Минске Михаил Бабич в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее Дональд Трамп заявил после встречи с польским президентом Анджеем Дудой, что Штаты рассматривают идею размещения в Польше постоянной американской базы, за которую Варшава готова платить «миллиарды долларов».

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию словами, что создание постоянной военной базы США в Польше противоречит укреплению стабильности в Восточной Европе, Минск следит за ситуацией и примет ее во внимание в случае осуществления этих планов.

Посол РФ добавил, что планы США — «фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя». При этом он заверил, что Белоруссия в этом плане «абсолютно защищена» и «может быть абсолютно спокойна».