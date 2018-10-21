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Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

 Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября

Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября
23:03   21 Октября 2018
Весь мир

Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

Польская правящая партия «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского проиграла на первом этапе прошедших в Польше 23 октября выборов в Варшаве и большинстве крупных городов.

Об этом говорят данные экзит-полла, проведенного социологическим институтом Ipsos и показанного Польским телевидением после закрытия избирательных участков. Сообщается, что в столице в первом туре победил оппозиционный кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получив 54,1 % голосов.

Жителям Кракова и Гданьска предстоит второй тур голосования, но в лидерах на данный момент независимые кандидаты.

В Познани, Люблине, Катовице и Белостоке по итогам первого тура преимущественно побеждают представители «Гражданской коалиции» или независимые политики.

По данным экзит-поллов, ЗиС прошла в органы местного самоуправления в 9 из 16 воеводств на востоке и юге страны. На западе лидирует «Гражданская коалиция».

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Автор: Мария Милкевич
#польша #выборы #варшава #качиньский #закон и справедливость #гражданская коалиция #рафал тшасковский

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