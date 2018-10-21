Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября

Глава Турции Тайип Эрдоган сделает заявление по расследованию гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги 23 октября на заседании правящей Партии справедливости и развития, пишет газета Financial Times.

Президент намерен дать объяснение, почему в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле прибыли 15 представителей технического персонала, вызванные в турецкую прокуратуру в роли свидетелей, и почему задержали 18 человек. Он также пообещал представить подробности дела.

В материале отмечается, что Турция успешно «пристыдила» саудовские власти и заставила признать факт убийства Хашогги. Следующим шагом должно стать опровержение того, что трагедия произошла в результате драки.

Напомним, в субботу агентство Reuters писало, что правоохранительные органы Турции близки к установлению вероятного местонахождения останков убитого журналиста.