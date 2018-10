Караван мигрантов, идущий по США, вырос до пяти тысяч человек

Движущийся по территории Соединенных Штатов Америки в направлении южной границы «караван мигрантов», разросся и сейчас его численность составляет порядка пяти тысяч человек.

Об этом в воскресенье сообщает американский телеканал Fox News, отмечая, что Мексика не смогла остановить движение такого большого потока людей через свою территорию.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил мексиканским властям, что, если они не остановят поток мигрантов, проникающих в США, он применит военных, чтобы закрыть американские границы.

Central American migrants walking to the U.S. start their day departing Ciudad Hidalgo, Mexico. Despite Mexican efforts to stop them at the border, a growing throng of Central American migrants resumed their advance toward the U.S. Their numbers swelled to about 5,000 overnight. pic.twitter.com/udHoynPsRZ