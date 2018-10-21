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Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

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 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

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22:07   21 Октября 2018
Весь мир

Караван мигрантов, идущий по США, вырос до пяти тысяч человек

Караван мигрантов, идущий по США, вырос до пяти тысяч человек

Движущийся по территории Соединенных Штатов Америки в направлении южной границы «караван мигрантов», разросся и сейчас его численность составляет порядка пяти тысяч человек.

Об этом в воскресенье сообщает американский телеканал Fox News, отмечая, что Мексика не смогла остановить движение такого большого потока людей через свою территорию.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил мексиканским властям, что, если они не остановят поток мигрантов, проникающих в США, он применит военных, чтобы закрыть американские границы.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #мигранты #мексика #караван

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