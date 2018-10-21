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22:31   21 Октября 2018
Весь мир

Косачев пояснил цель американских «игрищ» с выходом из ДРСМД

Косачев пояснил цель американских «игрищ» с выходом из ДРСМД

Инициатива Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности обусловлена намерением приблизить данный класс американского оружия к границам РФ и КНР, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор сказал об этом 21 октября в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что в условиях выхода из договора приглашение Вашингтоном Москвы и Пекина к диалогу — «это лукавство». Штаты идут к выходу из договора с 2014 года. По мнению Косачева, России следует реагировать не на факт выхода из договора, а на то, что сделают Штаты, когда их руки будут развязаны. Сенатор также напомнил слова Владимира Путина, что в случае угрозы Россия полностью готова в военно-техническом плане, и реакция последует мгновенно.

Косачев также напомнил, что претензии США к РФ по ДРСМД начались лишь в 2017 году в связи с ракетой 9М729, в роли «доказательств» выступали какие-то снимки из интернета. По итогам специальных слушаний в Совете Федерации было доказано, что данная ракета не нарушает договор ввиду иных характеристик. Политик добавил, что прочие голословные обвинения РФ в нарушении ДРСМД «на поверку оказываются чушью».

«Американцы продолжают эти игрища. Потому что на самом деле цель этих игрищ не столько поймать на нарушениях Россию и принудить ее договор соблюдать, сколько под надуманными предлогами этот договор разрушить», — пояснил Косачев.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #косачев #совет федерации #дрсмд

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