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21:57   21 Октября 2018
Весь мир

Шесть человек пострадали при стрельбе на улице в штате Флорида

Шесть человек пострадали при стрельбе на улице в штате Флорида

В результате стрельбы в центральной части американского города Джексонвилл в штате Флорида ранения получили шесть человек.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает офис местного шерифа, отмечая, что из шести людей, получивших огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре города, трое находятся в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что к настоящему моменту властям не удалось задержать стрелявших.

Местные телеканалы сообщают с места преступления. Что злоумышленники вели огонь из автомобиля. Подробности произошедшего уточняются.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #стрельба #пострадавшие #флорида

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