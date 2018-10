Шесть человек пострадали при стрельбе на улице в штате Флорида

В результате стрельбы в центральной части американского города Джексонвилл в штате Флорида ранения получили шесть человек.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает офис местного шерифа, отмечая, что из шести людей, получивших огнестрельные ранения в результате стрельбы в центре города, трое находятся в тяжелом состоянии.

Также отмечается, что к настоящему моменту властям не удалось задержать стрелявших.

Местные телеканалы сообщают с места преступления. Что злоумышленники вели огонь из автомобиля. Подробности произошедшего уточняются.

This is the scene off A Philip Randolph and Pippin where #JSO says multiple people have been shot. This is just down the road from TIAA Bank Field where the Jaguars are playing @ActionNewsJax pic.twitter.com/ERd6EzS9HB