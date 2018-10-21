Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков из России завоевал первое место в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира в Будапеште.

Финальный бой россиянина с борцом из Грузии Автандилом Кенчадзе закончился со счетом 2:2, Сидакову была отдана победа по последнему результативному действию.

Бронзовые медали в этом весе достались олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира американцу Джордану Барроузу и Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана.

Для 22-летнего Сидакова эта медаль стала первой наградой, полученной на мировом турнире. Также это было первое золото российской команды на чемпионате мира в Будапеште, который продлится до 28 октября.