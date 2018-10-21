Мы в соц.сетях:
Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

 Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр
Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей
Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

 Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября

Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября
Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

 Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр
Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей
Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

Экзит-полл: Партия власти Качиньского проиграла выборы в столице Польши

 Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября

Эрдоган выступит с подробностями по делу об убийстве Хашогги 23 октября
21:52   21 Октября 2018
Россия

Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

Россиянин Сидаков завоевал первое место на чемпионате мира по вольной борьбе

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков из России завоевал первое место в весовой категории до 75 кг на чемпионате мира в Будапеште.

Финальный бой россиянина с борцом из Грузии Автандилом Кенчадзе закончился со счетом 2:2, Сидакову была отдана победа по последнему результативному действию.

Бронзовые медали в этом весе достались олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира американцу Джордану Барроузу и Бекзоду Абдурахмонову из Узбекистана.

Для 22-летнего Сидакова эта медаль стала первой наградой, полученной на мировом турнире. Также это было первое золото российской команды на чемпионате мира в Будапеште, который продлится до 28 октября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #венгрия #будапешт #сидаков #борец вольного стиля #чемпионат мира по борьбе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...