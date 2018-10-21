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21:43   21 Октября 2018
Весь мир

Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

Два автобуса столкнулись в воскресенье в Пакистане, в результате чего погибли не менее 19 человек и еще 35 пассажиров получили ранения.

Как сообщает местный телеканал «Джео-ТВ», один из автобусов, в котором находились порядка 70 пассажиров, направлялся в город Дера-Гази-Хан из Мултана. Были ли пассажиры во втором автобусе, в настоящий момент не сообщается.

Пострадавших госпитализировали. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

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Автор: Александр Люблинский
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