Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

Два автобуса столкнулись в воскресенье в Пакистане, в результате чего погибли не менее 19 человек и еще 35 пассажиров получили ранения.

Как сообщает местный телеканал «Джео-ТВ», один из автобусов, в котором находились порядка 70 пассажиров, направлялся в город Дера-Гази-Хан из Мултана. Были ли пассажиры во втором автобусе, в настоящий момент не сообщается.

Пострадавших госпитализировали. Причины и обстоятельства смертельного ДТП выясняются.