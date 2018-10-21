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21:34   21 Октября 2018
Весь мир

Замглавы МИД Сирии: США начали опасную гонку вооружений

Замглавы МИД Сирии: США начали опасную гонку вооружений

Заявление американского президента Дональда Трампа вызвали опасения в Сирии.

Об этом сообщил замглавы МИД арабской республики Фейсал Микдад. Он осудил инициативу США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, действия Белого дома подрывают мировую безопасность и угрожают всем странам Европы. 

Микдад счел данные планы началом новой глобальной гонки вооружения. В Сирии планы США раскритиковали и назвали лицемерными.

Представитель внешнеполитического ведомства САР напомнил, что Трамп любит похвастаться собственными достижениями, в том числе в сфере мировой безопасности. На фоне этого принимать решение об отказе от Договора просто лицемерно, подчеркнул он. 

«Трамп сегодня начинает новую гонку вооружений, которая угрожает миру и безопасности не только двух держав - США и РФ, но в основном это навредит европейским странам», — возмутился он.

Заместитель министра иностранных дел заметил, что Белый дом в большой степени угрожает не России, а Евросоюзу. 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #сирия #политика #трамп #весь мир

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