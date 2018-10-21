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 Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

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 Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта
21:36   21 Октября 2018
Весь мир

Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск одобрил визит инспекторов совместного механизма Организации по запрещению химоружия и Организации объединенных наций на два объекта для проверки на предмет химического оружия.

Об этом в воскресенье вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что объекты, которые проверят инспекторы ОЗХО-ООН – это два Центральных научно-исследовательских института в Сирии.

«Мы дали добро на все визиты, которые запрашивала ОЗХО, в том числе этот», - заявил Микдад, в частности.

Ранее заместитель сирийского внешнеполитического ведомства назвал опасными попытки западных страны во главе с Соединенным Штатами, Великобританией и Францией политизировать работу Организации по запрещению химического оружия.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #дамаск #оон #проверка #озхо

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