Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что Дамаск одобрил визит инспекторов совместного механизма Организации по запрещению химоружия и Организации объединенных наций на два объекта для проверки на предмет химического оружия.

Об этом в воскресенье вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что объекты, которые проверят инспекторы ОЗХО-ООН – это два Центральных научно-исследовательских института в Сирии.

«Мы дали добро на все визиты, которые запрашивала ОЗХО, в том числе этот», - заявил Микдад, в частности.

Ранее заместитель сирийского внешнеполитического ведомства назвал опасными попытки западных страны во главе с Соединенным Штатами, Великобританией и Францией политизировать работу Организации по запрещению химического оружия.