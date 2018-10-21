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21:37   21 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Кризис в России станет тем условием, при котором Украина сможет начать наступление на нескольких фронтах на Крым и Донбасс, сказал в эфире канала Ukrlife.tv глава националистической организации «Братство» (запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский.

По его мнению, на данный момент ВСУ не готовы к боевым действиям на двух-трех фронтах одновременно, поэтому Киев должен сохранять конфликт в текущем состоянии, пока в России не начнется кризис. Когда он наступит, заявил Корчинский, на Украине должно быть достаточно мобилизованных военнослужащих, в частности, в зоне конфликта, чтобы сразу приступить к атаке.

Напомним, Корчинский известен своими радикальными высказываниями, а его организация признана экстремистской по решению Верховного суда РФ. Ранее Корчинский заявил, что российских артистов, приезжающих выступать на Украину, нужно возить в «железных клетках», как «животных». Также, по его словам, на Крымском мосту «должны висеть» все, кто его строил.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #крым #корчинский

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