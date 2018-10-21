Мы в соц.сетях:
Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

 Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека
Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей
Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

 Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта
Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

 Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека
Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

Украинский националист объявил условие наступления ВСУ на Донбасс и Крым

 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей
Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

Жертвами ДТП с двумя автобусами в Пакистане стали 19 человек

 Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта

Дамаск разрешил инспекторам ОЗХО-ООН проверить два объекта
21:07   21 Октября 2018
Весь мир

Четыре землетрясения произошли на северо-западе Китая за сутки

Четыре землетрясения произошли на северо-западе Китая за сутки

Казахские сейсмологи сообщают, что в течение суток на северо-западе Китая было зафиксировано не менее четырех землетрясений.

Такие данные в воскресенье вечером опубликовала Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования Казахстана.

В сообщении, в частности, говорится, что сила последнего толчка, который был зафиксирован в 22.04 по астанинскому времени, составила 4,4 балла. Эпицентр подземного толчка залегал на глубине пяти километров на расстоянии 463 километров к юго-востоку от Алма-Аты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#китай #казахстан #землетрясения #метеорологи

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...