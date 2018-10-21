Четыре землетрясения произошли на северо-западе Китая за сутки

Казахские сейсмологи сообщают, что в течение суток на северо-западе Китая было зафиксировано не менее четырех землетрясений.

Такие данные в воскресенье вечером опубликовала Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования Казахстана.

В сообщении, в частности, говорится, что сила последнего толчка, который был зафиксирован в 22.04 по астанинскому времени, составила 4,4 балла. Эпицентр подземного толчка залегал на глубине пяти километров на расстоянии 463 километров к юго-востоку от Алма-Аты.