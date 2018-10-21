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 Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

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 ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

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20:55   21 Октября 2018
Весь мир

Меркель: В нынешних обстоятельствах поставки Эр-Рияду вооружений невозможны

Меркель: В нынешних обстоятельствах поставки Эр-Рияду вооружений невозможны

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в сложившихся обстоятельствах экспорт вооружений Саудовской Аравии является невозможным.

Ранее в воскресенье Берлин, Лондон и Париж выступили с совместным заявлением в котором призвали власти Саудовской Аравии добиться установления истины в деле об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Трехстороннее заявление внешнеполитических ведомств Германии, Великобритании и Франции было распространено британским МИД. В нем также говорится, что подтверждение того факта, что Хашкаджи погиб насильственной смертью на территории Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле является «шокирующим».

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Автор: Александр Люблинский
#меркель #фрг #эр-рияд #экспорт #вооружение

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