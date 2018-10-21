Жертвами столкновений спецслужб с боевиками в Индии стали шесть мирных жителей

Шестеро мирных жителей индийского штата Джамму и Кашмир погибли и еще 40 пострадали в ходе произошедших там в воскресенье столкновений местных служб безопасности с боевиками.

О трагедии сообщает телеканал NDTV, приводя заявление генинспектора полиции штата Свайама Пракаша Пани.

«Шесть человек погибли. Мы пытаемся установить, как это произошло и что это была за взрывчатка», - отметил Пани.

Также он рассказал, что столкновение спецслужб с боевиками, в ходе которого трое бандитов были ликвидированы, произошло утром в воскресенье. По завершению спецоперации местные жители стали собираться на месте ее проведения. Неожиданно прогремел взрыв, так как силовики не успели проверить это место на предмет взрывоопасных предметов.