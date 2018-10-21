Ученый психолог: Стрелок из Керчи вел себя как персонаж из видеоигр

Напавший на Политехнический колледж в Керчи вел себя как персонаж из видеоигр.

Об этом рассказал декан факультета психологии Крымского федерального университета Евгений Черный после анализа появившегося в сети видео момента атаки на учебное заведение. В интервью ТАСС специалист в области социальной и педагогической психологии объяснил, в каком состоянии действовал 18-летний студент учреждения, расстрелявший 21 человека.

Напомним, трагедия в Керчи унесла жизни 16 студентов и пяти преподавателей.

Черный заметил, что мальчик уверенно открыл огонь не только по людям, но и по стенам, окнам, компьютерам. По его словам, это свидетельствует о том, что он долго представлял себя в роли стрелка. По колледжу он передвигался уверенной походкой. Вероятно, исполняя заранее спланированные фантазии.

«Он представлял себя неким героем компьютерных игр, фильмов. Скорее всего, в мыслях он неоднократно прогонял все, что сделал. Его ничто не останавливало и ничто не потрясало. Примерно так человек действует и в компьютерной игре: чувствует себя уверенно и четко. Видимо, он таким себя и почувствовал», — предположил аналитик.

Эксперт считает, что молодой человек решительно действовал, поскольку был уверен в правильности своего поступка. При просмотре фильма ученый вспомнил кадры из фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Стрелок вел себя так же четко и устремленно, как Сергей Бодров младший в роли главного героя фильма - Данилы. Впрочем, мотивы у них были абсолютно разные, заметил собеседник агентства.

«Для него, я думаю, это была ролевая модель. Он был, скорее всего деструктивно ориентирован. Ему главное было чтобы все вокруг взрывалось, все рушилось», — констатировал Черный.

Ученый уверен, что мальчик вообразил себя персонажем компьютерной игры или фильма и напал на здание колледжа, спланировав заранее каждое действие. Только так можно объяснить его моральное состояние и уверенное поведение, считает он.