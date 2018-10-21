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Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

 Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста
20:11   21 Октября 2018
Весь мир

Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Глава США во время интервью для американской газеты The Washington ушел от серьезных внешнеполитических вопросов, отдав предпочтение обсуждению взаимной любви с северокорейским лидером.

Дональд Трамп оставил без внимания замечания журналистов о положении США в мире. Также его не заинтересовали вопросы о санкциях и мнимом вмешательстве других стран, включая Россию в выборы.

Вместо этого президент решил поделиться с корреспондентами чувствами к Ким Чен Ыну. Трамп отшутился, что влюблен в главу Северной Кореи. Он посетовал, что многие осуждают его действия в отношении КНДР. 

В заключение он предложил показать журналистам «любовные послания» от Ким Чен Ына. Впрочем, показал ли американский лидер личные письма от коллеги из КНДР, осталось загадкой. Как и причина резкой смены темы. 

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Автор: Екатерина Розина
#сша #кндр #политика #трамп #весь мир

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