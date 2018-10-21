Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Глава США во время интервью для американской газеты The Washington ушел от серьезных внешнеполитических вопросов, отдав предпочтение обсуждению взаимной любви с северокорейским лидером.

Дональд Трамп оставил без внимания замечания журналистов о положении США в мире. Также его не заинтересовали вопросы о санкциях и мнимом вмешательстве других стран, включая Россию в выборы.

Вместо этого президент решил поделиться с корреспондентами чувствами к Ким Чен Ыну. Трамп отшутился, что влюблен в главу Северной Кореи. Он посетовал, что многие осуждают его действия в отношении КНДР.

В заключение он предложил показать журналистам «любовные послания» от Ким Чен Ына. Впрочем, показал ли американский лидер личные письма от коллеги из КНДР, осталось загадкой. Как и причина резкой смены темы.