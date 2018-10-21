Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ничего не знает об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле и не знает, где сейчас находится его тело.

Слова министра в воскресенье вечером приводит агентство France Presse.

«Мы не знаем, где тело», - заявил аль-Джубейр.

Также министр подчеркнул, что наследный принц Мухаммед бен Сальман не знал об убийстве журналиста, и добавил, что все случившееся в генконсульстве в Стамбуле является «чудовищной ошибкой».

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, по словам главы МИД, намерен наказать всех, кто ответственен за убийство журналиста.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, широко известный своей критикой Эр-Рияда, пропал после того, как 2 октября вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. Позже Турция заявила, что журналист был жестоко убит и расчленен в дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии были вынуждены признать гибель Хашкаджи и пообещали провести тщательное и независимое расследование. В рамках следствия уже задержаны 18 подданных королевства.