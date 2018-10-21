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 Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

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 Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста
20:01   21 Октября 2018
Весь мир

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ничего не знает об обстоятельствах гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле и не знает, где сейчас находится его тело.

Слова министра в воскресенье вечером приводит агентство France Presse.

«Мы не знаем, где тело», - заявил аль-Джубейр.

Также министр подчеркнул, что наследный принц Мухаммед бен Сальман не знал об убийстве журналиста, и добавил, что все случившееся в генконсульстве в Стамбуле является «чудовищной ошибкой».

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд, по словам главы МИД, намерен наказать всех, кто ответственен за убийство журналиста.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, широко известный своей критикой Эр-Рияда, пропал после того, как 2 октября вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. Позже Турция заявила, что журналист был жестоко убит и расчленен в дипмиссии.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Власти Саудовской Аравии были вынуждены признать гибель Хашкаджи и пообещали провести тщательное и независимое расследование. В рамках следствия уже задержаны 18 подданных королевства.

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Автор: Александр Люблинский
#генконсульство #тело #хашкаджи #убийствожурналиста #мидсаудовскойаравии

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