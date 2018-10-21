Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Четыре человека погибли и десять пострадали при столкновении двух автобусов в Дмитровском районе Московской области.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления Подмосковного МВД, отмечая, что смертельное ДТП произошло на 18-м километре автомобильной дороги А-108 в 17.4- по московскому времени.

«По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли», - говорится в сообщении.

В то же время в правоохранительных органах рассказали, что причиной аварии стало боковое столкновение двух автобусов, в одном из них находились водитель и 14 пассажиров.

«Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутка перевернулось на бок», - сообщил источник в полиции, слова которого приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что все погибшие являются пассажирами перевернувшегося микроавтобуса.

В настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, серьезно затруднено.