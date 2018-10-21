Мы в соц.сетях:
Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

 Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

 Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста
Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

 Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

Трамп влюбился в Ким Чен Ына и пообещал показать любовные послания главы КНДР

 Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что не знает, где тело убитого журналиста
19:39   21 Октября 2018
Россия

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Два автобуса столкнулись под Москвой, погибли четыре человека

Четыре человека погибли и десять пострадали при столкновении двух автобусов в Дмитровском районе Московской области.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Главного управления Подмосковного МВД, отмечая, что смертельное ДТП произошло на 18-м километре автомобильной дороги А-108 в 17.4- по московскому времени.

«По предварительным данным, десять человек пострадали, еще четверо погибли», - говорится в сообщении.

В то же время в правоохранительных органах рассказали, что причиной аварии стало боковое столкновение двух автобусов, в одном из них находились водитель и 14 пассажиров.

«Установлено, что произошло попутное боковое столкновение маршрутного такси с частным автобусом, в результате чего маршрутка перевернулось на бок», - сообщил источник в полиции, слова которого приводит агентство ТАСС.

Отмечается, что все погибшие являются пассажирами перевернувшегося микроавтобуса.

В настоящее время движение на участке дороги, где произошла авария, серьезно затруднено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#авария #дтп #жертвы #подмосковье #автобусы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...