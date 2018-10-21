Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Такая возможность появится после слияния двух крупнейших компаний.

СМИ анонсируют информацию о скором объединении компании-владельца крупнейшей российской поисковой системы «Яндекс» с финансовым конгломератом, крупнейшим транснациональным и универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы - «Сбербанк».

Согласно просочившимся в сеть данным, руководство банка планирует приобрести крупный пакет акций «Яндекса».

История сотрудничества компаний началась в 2009 году, когда «Сбербанк» приобрел 25-процентную акцию «Яндекса». Приоритетная, «золотая», доля позволила банку при желании наложить вето на покупку крупных пакетов акций российского информационного холдинга иностранными компаниями.

Тем не менее, основополагающие решения о развитии компании остается за владельцами «Яндекса».

Шесть лет назад «Сбербанк» увеличил влияние на «Яндекс», купив 75 процентов акций приложения «Яндекс.Деньги». Спустя два года, в совет директоров интернет-холдинга вошел Герман Греф.

В 2018 году компании создали совместный проект маркетплейса под названием «Беру». Его основной целью является развитие интернет-торговли в России, чтобы в будущем она могла составить конкуренцию зарубежным партнерам. В качестве примера Герман Греф привел приложение Amazon. Именно его рассматривают, как будущего конкурента.

Перспективы предполагаемого слияние прокомментировал кандидат экономических наук и доцент Международного банковского института Александр Щелканов.

Скоро потребитель получит новые усовершенствованные кредитные услуги «Яндекса» и «Сбербанка», предположил он в разговоре с изданием Nation News. Впрочем, сейчас детально говорить об этом рано, заметил аналитик, поскольку проект находится на начальном этапе.

«Важно понимать, будет ли новый маркетплейс "Сбербанка" и "Яндекса" предлагать свои условия - рынок интернет-торговли бурно реформируется, надо сначала узнать, какие будут ограничения», — объяснил Щелканов.

По его словам, обе компании эффективно развиваются и не стоят на месте. Поэтому в перспективе объединение двух сильных игроков сможет создать национальную российскую площадку. Такой проект, действительно, станет конкурентом для известных международных сервисов, как Ebay.