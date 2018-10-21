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19:31   21 Октября 2018
Россия

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Такая возможность появится после слияния двух крупнейших компаний.

СМИ анонсируют информацию о скором объединении компании-владельца крупнейшей российской поисковой системы «Яндекс» с финансовым конгломератом, крупнейшим транснациональным и универсальным банком России, Центральной и Восточной Европы - «Сбербанк».

Согласно просочившимся в сеть данным, руководство банка планирует приобрести крупный пакет акций «Яндекса».

История сотрудничества компаний началась в 2009 году, когда «Сбербанк» приобрел 25-процентную акцию «Яндекса». Приоритетная, «золотая», доля позволила банку при желании наложить вето на покупку крупных пакетов акций российского информационного холдинга иностранными компаниями.

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Тем не менее, основополагающие решения о развитии компании остается за владельцами «Яндекса».

Шесть лет назад «Сбербанк» увеличил влияние на «Яндекс», купив 75 процентов акций приложения «Яндекс.Деньги». Спустя два года, в совет директоров интернет-холдинга вошел Герман Греф.

В 2018 году компании создали совместный проект маркетплейса под названием «Беру». Его основной целью является развитие интернет-торговли в России, чтобы в будущем она могла составить конкуренцию зарубежным партнерам. В качестве примера Герман Греф привел приложение Amazon. Именно его рассматривают, как будущего конкурента.

Перспективы предполагаемого слияние прокомментировал кандидат экономических наук и доцент Международного банковского института Александр Щелканов. 

Эксперт прогнозирует, что «Сбербанк» будет выдавать кредит через «Яндекс»

Скоро потребитель получит новые усовершенствованные кредитные услуги «Яндекса» и «Сбербанка», предположил он в разговоре с изданием Nation News. Впрочем, сейчас детально говорить об этом рано, заметил аналитик, поскольку проект находится на начальном этапе.

«Важно понимать, будет ли новый маркетплейс "Сбербанка" и "Яндекса" предлагать свои условия - рынок интернет-торговли бурно реформируется, надо сначала узнать, какие будут ограничения», — объяснил Щелканов.

По его словам, обе компании эффективно развиваются и не стоят на месте. Поэтому в перспективе объединение двух сильных игроков сможет создать национальную российскую площадку. Такой проект, действительно, станет конкурентом для известных международных сервисов, как Ebay. 

«А что касается ценовой политики - посмотрим, насколько она будет либеральной», — заключил эксперт.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #сбербанк #кредит #яндекс

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