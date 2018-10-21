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Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

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18:24   21 Октября 2018
Весь мир

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет опубликована «голая правда» относительно обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве его страны в Стамбуле.

Слова президента Турции в воскресенье приводит агентство France Presse.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что смерть журналиста 2 октября наступила в результате сердечного приступа. При этом генпрокурор СА Сауд аль-Муаджиб сообщил, что журналист Хашкаджи скончался в ходе конфликта.

Эти заявления Эр-Рияда в Германии назвали недостаточными, официальный Лондон заявил, что не верит им, президент США Дональд Трамп отметил, что они содержат «ложь и обман», а МИД Бельгии призвал королевство раскрыть все имеющиеся сведения о причинах и обстоятельствах смерти журналиста.

 

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Автор: Александр Люблинский
#турция #эрдоган #саудовскаяаравия #убийствожурналиста

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