Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет опубликована «голая правда» относительно обстоятельств гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве его страны в Стамбуле.
Слова президента Турции в воскресенье приводит агентство France Presse.
Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что смерть журналиста 2 октября наступила в результате сердечного приступа. При этом генпрокурор СА Сауд аль-Муаджиб сообщил, что журналист Хашкаджи скончался в ходе конфликта.
Эти заявления Эр-Рияда в Германии назвали недостаточными, официальный Лондон заявил, что не верит им, президент США Дональд Трамп отметил, что они содержат «ложь и обман», а МИД Бельгии призвал королевство раскрыть все имеющиеся сведения о причинах и обстоятельствах смерти журналиста.
#BREAKING Turkey's President Erdogan says to make statement on Khashoggi death Tuesday pic.twitter.com/aucSx4Crus— AFP news agency (@AFP) 21 октября 2018 г.