Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал заявление главы белого Дома о возможном выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Слова Михаила Горбачева в воскресенье вечером приводит агентство France Presse, отмечая, что бывший советский лидер, который в 1987 году лично подписал в Вашингтоне данный Договор, обвинил американского президента в «недостатке мудрости».

Ранее в воскресенье МИД Германии также осудил заявление президента США о готовности выйти из договора РСМД, под предлогом якобы нарушения его Москвой. Также в Германии заявили, что намерены продолжать соблюдать свои обязательства по договору и призвали к этому Россию.

#BREAKING Gorbachev slams Trump's 'lack of wisdom' over plan to ditch Cold War-era nuclear treaty: agency pic.twitter.com/VPLN4YkxKp