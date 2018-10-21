Мы в соц.сетях:
Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

 СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

 Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости
Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

 СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

 Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости
18:07   21 Октября 2018
Весь мир

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Бывший и единственный президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал заявление главы белого Дома о возможном выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Слова Михаила Горбачева в воскресенье вечером приводит агентство France Presse, отмечая, что бывший советский лидер, который в 1987 году лично подписал в Вашингтоне данный Договор, обвинил американского президента в «недостатке мудрости».

«Горбачёв раскритиковал Трампа за «недостаток мудрости» в связи с его планом по прекращению ядерного договора времён холодной войны», - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье МИД Германии также осудил заявление президента США о готовности выйти из договора РСМД, под предлогом якобы нарушения его Москвой. Также в Германии заявили, что намерены продолжать соблюдать свои обязательства по договору и призвали к этому  Россию.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#политика #трамп #горбачев #договор #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...