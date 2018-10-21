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ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

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17:50   21 Октября 2018
Весь мир

Трамп пообещал показать «любовные письма» Ким Чен Ына

Трамп пообещал показать «любовные письма» Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп назвал письма, которые писал ему северокорейский лидер Ким Чен Ын, «любовными посланиями» и пообещал показать их журналистам.

Об этом Трамп заявил в интервью изданию The Washington Post. В какой-то момент интервью президент США неожиданно переключился на рассказ о ситуации на Корейском полуострове. При этом он отметил, что СМИ часто критикуют его действия в этой области и шутя добавил, что просто «влюблен» в лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания, - отметил Трамп».

Трамп пообещал показать «любовные письма» Ким Чен Ына

Первая и на данный момент единственная двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским  лидером Ким Чен Ыном прошла минувшим летом в Сингапуре. В ходе исторических переговоров речь шла о ядерном разоружении КНДР и о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.  

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Автор: Александр Люблинский
#сша #письма #кндр #трамп #любовныепослания

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