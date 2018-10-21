Трамп пообещал показать «любовные письма» Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп назвал письма, которые писал ему северокорейский лидер Ким Чен Ын, «любовными посланиями» и пообещал показать их журналистам.

Об этом Трамп заявил в интервью изданию The Washington Post. В какой-то момент интервью президент США неожиданно переключился на рассказ о ситуации на Корейском полуострове. При этом он отметил, что СМИ часто критикуют его действия в этой области и шутя добавил, что просто «влюблен» в лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Я покажу вам письма. Они похожи на любовные послания, - отметил Трамп».

Первая и на данный момент единственная двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прошла минувшим летом в Сингапуре. В ходе исторических переговоров речь шла о ядерном разоружении КНДР и о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.