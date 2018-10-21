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 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

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17:30   21 Октября 2018
Весь мир

Пол обрушился в жилом комплексе в США в ходе вечеринки, 30 пострадавших

Пол обрушился в жилом комплексе в США в ходе вечеринки, 30 пострадавших

Тридцать человек были госпитализированы в американском городе Клемсон в штате Южная Каролина после того, как во время частной вечеринки в одном из зданий жилого комплекса рухнул пол.

Об этом в воскресенье, ссылаясь на данные местной полиции, сообщает телеканал FOX Carolina.

Отмечается, что обрушение пола во время частной вечеринки произошло минувшей ночью. Полиция была вынуждена эвакуировать часть жителей из здания, где обрушились межэтажные перекрытия. После проведения проверки в жилом комплексе жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Все пострадавшие госпитализированы. О характере полученных ими травм подробностей не поступает, однако нет информации, что жизнь кого-либо из пострадавших находится под угрозой.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #пострадавшие #клеменс #обрушениепола

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