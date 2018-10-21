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Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

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СМИ: Болтон прибыл в Москву
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Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

 СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

 Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости
17:25   21 Октября 2018
Россия

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что на встрече российского лидера Владимира Путина и советника американского главы по вопросам национальной безопасности Джона Болтона поднимут тему ДРСМД. 

Он отметил, что после заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «потребуются разъяснения американской стороны».

Болтон 21 октября прибыл в Москву. Он встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, российским главой, а также с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Помимо договора, будет обсуждаться вопрос американской политики в Сирии.

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опубликовал в Facebook сообщение, в котором прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности. Он указал, что отсутствие официальных действий «по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом».

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Автор: Анна Манц
#песков #болтон #дрсмд

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