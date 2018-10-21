Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что на встрече российского лидера Владимира Путина и советника американского главы по вопросам национальной безопасности Джона Болтона поднимут тему ДРСМД.

Он отметил, что после заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности «потребуются разъяснения американской стороны».

Болтон 21 октября прибыл в Москву. Он встретится с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым, российским главой, а также с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Помимо договора, будет обсуждаться вопрос американской политики в Сирии.

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опубликовал в Facebook сообщение, в котором прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности. Он указал, что отсутствие официальных действий «по-прежнему позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, нежели чем свершившимся юридическим актом».