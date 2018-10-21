Мы в соц.сетях:
Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

 СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

 Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости
Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

Песков: Путин и Болтон обсудят заявление США о выходе из ДРСМД

 СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву
ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

 ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»
Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

Эрдоган 23 октября выступит с заявлением по убийству журналиста Хашкаджи

 Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости

Горбачев считает, что решению Трампа по выходу из ДРСМД не хватает мудрости
18:30   21 Октября 2018
Ближнее зарубежье

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

О продаже украинскими военными схем минных полей сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его данным, силовики предлагают собственным сослуживцам платить за безопасность в Донбассе. Они раскрывают карты минных полей за деньги прибывающих в Донбасс в порядке ротации военных.

Показательный инцидент произошел в субботу, 20 октября, рассказал Безсонов. По его данным, украинский военный подорвался на мине. Когда его госпитализировали он заявил, что командующими украинскими подразделениями не передали новоприбывшим информацию о расположении мин, как полагается. Вместо этого военачальники предложили выкупить схемы. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#украина #днр #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...