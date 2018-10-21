ДНР: ВСУ заставляют украинских военных выкупать карты минных полей

О продаже украинскими военными схем минных полей сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его данным, силовики предлагают собственным сослуживцам платить за безопасность в Донбассе. Они раскрывают карты минных полей за деньги прибывающих в Донбасс в порядке ротации военных.

Показательный инцидент произошел в субботу, 20 октября, рассказал Безсонов. По его данным, украинский военный подорвался на мине. Когда его госпитализировали он заявил, что командующими украинскими подразделениями не передали новоприбывшим информацию о расположении мин, как полагается. Вместо этого военачальники предложили выкупить схемы.