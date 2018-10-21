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СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву

 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

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 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

17:05   21 Октября 2018
Россия

СМИ: Болтон прибыл в Москву

СМИ: Болтон прибыл в Москву

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и Болтона встретятся 22 октября. Советнику также назначены встречи с главой России Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Рябков заявлял, что российская сторона поднимет темы Договора о ракетах средней и меньшей дальности и американской политики в Сирии.

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.

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Автор: Анна Манц
#москва #болтон #прибытие

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