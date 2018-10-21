СМИ: Болтон прибыл в Москву

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Москву. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что глава МИД Сергей Лавров и Болтона встретятся 22 октября. Советнику также назначены встречи с главой России Владимиром Путиным и секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Рябков заявлял, что российская сторона поднимет темы Договора о ракетах средней и меньшей дальности и американской политики в Сирии.

20 октября Трамп заявил о выходе США из договора из-за «нарушений» российской стороны. Он отметил, что возможно заключение соглашений о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином при условии, что страны перестанут работать над вооружением такого рода.