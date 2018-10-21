ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

Об инциденте сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В самопровозглашенной республике опровергли заявление Киева, в котором говорится, что КПП обстреляли ополченцы. По данным народной полиции ДНР огонь по контрольно-пропускному пункту открыли со стороны позиции украинских силовиков, в подконтрольном Киеву поселении Марьинка.

Представитель СЦКК считает, что силовики провели обстрел КПП, расположившись на крышах жилых домов Мариьнки.