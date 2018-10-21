Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что веденные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли экономики его страны серьезный ущерб.

При этом Пеллегрини, выступая в эфире телепередачи «В политике» на канале ТАЗ, заявил, что Словакия не являлась сторонницей экономических санкций против России, но уважает решение Европейского союза.

«Мы в Словакии реально почувствовали негативное влияние санкций. Объём нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что руководству ЕС следовало бы обнародовать оценку санкционной политики в отношении России.

Ранее в Италии заявили, что потери местного сельского хозяйства от российских контрмер на европейские санкции составляют более миллиарда евро.