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ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

17:10   21 Октября 2018
Весь мир

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что веденные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли экономики его страны серьезный ущерб.

При этом Пеллегрини, выступая в эфире телепередачи «В политике» на канале ТАЗ, заявил, что Словакия не являлась сторонницей экономических санкций против России, но уважает решение Европейского союза.

«Мы в Словакии реально почувствовали негативное влияние санкций. Объём нашего экспорта и всей торговли с Россией с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза», - подчеркнул премьер-министр.

Также он отметил, что руководству ЕС следовало бы обнародовать оценку санкционной политики в отношении России.

 Ранее в Италии заявили, что потери местного сельского хозяйства от российских контрмер на европейские санкции составляют более миллиарда евро.

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Автор: Александр Люблинский
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