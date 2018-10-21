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Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

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СМИ: Болтон прибыл в Москву

 Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия

Расследованием причин возгорания на «Электроцинке» займется правительственная комиссия
ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

ДНР: Украинские силовики обстреляли КПП «Марьинка»

 ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

ДНР: ВСУ используют дроны для корректировки атаки

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

Премьер Словакии: Мы не были сторонниками санкций и понесли значительный ущерб

 Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

16:44   21 Октября 2018
Весь мир

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Жертвами повстанцев в Демократической Республике Конго стали порядка 11 человек, еще 15 человек похищены. В числе пропавших дети в возраст еот пяти до десяти лет.

Об инциденте сообщает новостное агентство France Press, ссылаясь на источники в силах безопасности республики.

Повстанцы напали на мирных жителей ночью с субботы на воскресенье, близ от границы с Угандой. Это произошло в населенном пункте около города Бени.

По версии правоохранительных органов ДРК ответственность за преступление лежит на боевиках Союзных демократических сил (ADF). Об этом журналистом сообщил глава полиции, полковник Сафари Казингуфу.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #повстанцы #весь мир #конго

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