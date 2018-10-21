Свыше 11 человек погибли при атаке повстанце в ДРК

Жертвами повстанцев в Демократической Республике Конго стали порядка 11 человек, еще 15 человек похищены. В числе пропавших дети в возраст еот пяти до десяти лет.

Об инциденте сообщает новостное агентство France Press, ссылаясь на источники в силах безопасности республики.

Повстанцы напали на мирных жителей ночью с субботы на воскресенье, близ от границы с Угандой. Это произошло в населенном пункте около города Бени.

По версии правоохранительных органов ДРК ответственность за преступление лежит на боевиках Союзных демократических сил (ADF). Об этом журналистом сообщил глава полиции, полковник Сафари Казингуфу.